Камалжан Надыров возглавил управление общественного здоровья Алматы

Камалжану Надырову 37 лет. Окончил Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова по специальности «Лечебное дело» и Университет Туран по специальности «Экономист». Магистр общественного здравоохранения. Также окончил высшую школу бизнеса Назарбаев Университета (Execuitive MBA). Обучался в Duke University «The Fuqua School of Business» (США), «Parkway College» (Сингапур). Трудовую деятельность начал в 2007 году врачом-интерном, клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора «Научного центра урологии им. Б.У. Джарбусынова». С 2014 года работал заместителем директора департамента стандартизации медицинских услуг министерства здравоохранения, в 2015-2017 годах занимал должность директора «Республиканского диагностического центра» (филиал «University Medical Center»). С 2017 по 2019 годы руководил управлением общественного здравоохранения столицы, а с марта 2019 года был вице-министром здравоохранения.

В апреле министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщал, что в связи со сложившейся сложной ситуацией в системе здравоохранения города Алматы, было принято решение о направлении опытных сотрудников в лице Камалжана Надырова на должность руководителя управления общественного здоровья и Жандарбека Бекшина на должность главного санитарного врача города. Надыров был освобожден от должности вице-министра 21 апреля, но в тот же день у него подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, и он был госпитализирован. В этой связи по согласованию с акимом города отставка Тлеухана Абилдаева, который до сегодняшнего дня возглавлял управление общественного здоровья Алматы, была приостановлена.