Группа сотрудников скорой помощи Алматы заразилась коронавирусом

Среди них диспетчеры и врачи
Тамара Вааль, Vласть
В службе скорой медицинской помощи Алматы подтвержден 21 случай заражения коронавирусной инфекции среди диспетчеров и врачей, сообщили во вторник в управлении общественного здоровья города. Здесь также сообщили, что служба работает в штатном режиме, но проводится эпидемиологическое расследование.
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