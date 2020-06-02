Группа сотрудников скорой помощи Алматы заразилась коронавирусом

В службе скорой медицинской помощи Алматы подтвержден 21 случай заражения коронавирусной инфекции среди диспетчеров и врачей, сообщили во вторник в управлении общественного здоровья города. Здесь также сообщили, что служба работает в штатном режиме, но проводится эпидемиологическое расследование.

«В рамках профилактического осмотра в информационно-оперативном диспетчерском отделе выявлены 17 подтвержденных случая COVID-19 среди диспетчеров службы скорой помощи и 4 случая среди старших врачей. В настоящий момент все заболевшие находятся на лечении, болезнь протекает в легкой форме», - сообщили в управлении общественного здоровья.

На данный момент выявлены 27 человек из числа близкого контакта, которые также изолированы. Всего же, в информационно-оперативном диспетчерском отделе КГП на ПХВ «Службы скорой медицинской помощи» работает 155 сотрудников, из них 17 старших врачей и 138 диспетчеров.

«Служба скорой медицинской помощи» работает в штатном режиме. Для выяснения причинно-следственной связи заражения, в данный момент сотрудниками департаментом контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы проводится эпидемиологическое расследование», проинформировали в управлении.

Ранее вспышки коронавируса были зафиксированы в нескольких медицинских учреждениях Алматы, крупнейшая из них - в центральной городской клинической больнице, где заразились более 300 человек, один из них скончался.