Еще четыре человека умерли от коронавируса в Казахстане

Четыре человека умерли от коронавируса в Казахстане, сообщила поздно вечером в среду пресс-служба Минздрава.

В столице умер 69-летняя женщина, в Карагандинской области - 56-летний мужчина, в Атырауской области - мужчины в возрасте 56 и 69 лет.

В Атырауской области эти летальные случаи - первые подтвержденные смерти от коронавируса, в Карагандинской области от коронавируса умерли, по официальным данным, 4 человека, в столице - 8.

Всего в Казахстане от коронавируса умерло 48 человек. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. При этом Минздрав не сообщает обобщенных данных о том, сколько инфицированных коронавирусом пациентов умерло от других болезней. Известно, как минимум, о 26 таких смертях - 22 в Алматы, по одному - в Аркалыке, Актобе, Павлодаре и столице. Минздрав игнорирует запросы средств массовой информации о предоставлении полной статистики летальных случаев зараженных коронавирусом.

С начала эпидемии в Казахстане подтвержден 11 796 случаев коронавируса, выздоровело 6 240 человек.