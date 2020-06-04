Парламент одобрил ратификацию соглашения об обмене информацией по товарам, ввозимым в ЕАЭС из КНР

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики». Документ предусматривает контроль за ввозимыми товарами, не предназначенными для личного пользования.

«Положения соглашения регламентируют основные этапы информационного обмена, механизм взаимодействия сторон и требования к объему и составу сведений. Взаимообмен данными предполагается по экспортным и транзитным декларациям участников внешнеэкономической деятельности, за исключением товаров физических лиц для личного пользования», - пояснил депутатам министр финансов Ерулан Жамаубаев.

По его словам, обмен информацией будет осуществляться в электронном виде по всем видам транспорта с использованием интегрированной информационной системы ЕАЭС и информационной системы уполномоченного органа КНР. При этом не позднее 18 месяцев с даты вступления соглашения в силу будут заключены отдельные протоколы, определяющие структуру, формат сведений, а также технические условия информационного обмена.

«Указанные протоколы заключаются между центральными таможенными органами государств-членов ЕАЭС и главным таможенным управлением КНР и не потребуют в дальнейшем ратификации», - уточнил глава Минфина.

По мнению министра, обмен такой информацией позволит ускорить совершение таможенных операций, применять полученные сведения для повышения эффективности системы управления рисками и выявлять факты уклонения от таможенного контроля.