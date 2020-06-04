10% акций «Казахтелекома» купит ЕНПФ – Есимов

«Фонд владеет 50% акциями компании «Казахтелеком». Компания является публичной, листигнутеся на КАСЕ, является стратегическим активом, особенно в новых реалиях. Мы провели переговоры с Нацбанком, ЕНПФ, покупает 10% акций фонда», - сказал Есимов.

Он отметил, что в результате этой сделки ЕНПФ получит преимущества в том, что не потребуется изменений способа продажи, имеется высокая готовность компании в размещению, а рост стоимости акций позволит увеличить доходы пенсионного фонда.

«Казахтелеком» - национальный оператор связи в Казахстане.