10% акций «Казахтелекома» купит ЕНПФ – Есимов

Это позволит получить пенсионному фонду доходы
Тамара Вааль, Vласть
10 процентов акций АО «Казахтелеком» в рамках программы приватизации выкупит Единый накопительный пенсионный фонд, сообщил председатель правления фонда «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов.
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