Это позволит получить пенсионному фонду доходы
10% акций «Казахтелекома» купит ЕНПФ – Есимов
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

10 процентов акций АО «Казахтелеком» в рамках программы приватизации выкупит Единый накопительный пенсионный фонд, сообщил председатель правления фонда «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов.

«Фонд владеет 50% акциями компании «Казахтелеком». Компания является публичной, листигнутеся на КАСЕ, является стратегическим активом, особенно в новых реалиях. Мы провели переговоры с Нацбанком, ЕНПФ, покупает 10% акций фонда», - сказал Есимов.

Он отметил, что в результате этой сделки ЕНПФ получит преимущества в том, что не потребуется изменений способа продажи, имеется высокая готовность компании в размещению, а рост стоимости акций позволит увеличить доходы пенсионного фонда.

«Казахтелеком» - национальный оператор связи в Казахстане.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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