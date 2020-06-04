«Казпочта» может быть продана стратегическому инвестору

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» предлагает передать национальную компанию «Казпочта» инвестору через прямую адресную продажу. Об этом в четверг в ходе заседания совета фонда сообщил председатель правления Ахметжан Есимов.

«Финансовой состояние «Казпочты» – 28 млрд тенге инвестиций (направлено - V) фондом в компанию за эти годы, 8 млрд (тенге - V) убытков по сети в отдаленных районах, ежегодные субсидии из республиканского бюджета составляют 4,2 млрд тенге», - рассказал о финансовых показателях компании Есимов.

Учитывая сложившуюся ситуацию, по его словам, консультанты предлагают прямую адресную продажу.

«Интерес со стороны инвесторов есть, - заверил председатель правления фонда, - естественно, эта работа тоже непростая. Но, при одобрении, я думаю, что мы ее можем провести достаточно успешно».

В свою очередь первый президент Нурсултан Назарбаев, проводивший совещание, отметил, что «Казпочта» является важным стратегическим объектом, который государство должно контролировать.

«С учетом специфики «Казпочты» очевидна целесообразность передачи компании стратегическому инвестору способом прямой адресной продажи. Опять же, это надо изучить вместе с правительством и подойти к этому вопросу очень серьезно», - считает Назарбаев.