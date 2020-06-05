Главный санврач Алматы видит в митингах угрозу эпидситуации

Митинги и массовые сборы создают условия для масштабного заражения людей, сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин. Он также проинформировал, что работники СЭС будут фиксировать на видео всех участников массовых собраний.

«В случае, если подобные сборы приведут к заражению, организаторы митингов понесут предусмотренную законодательством ответственность, вплоть до уголовной. В случае заражения участники подобных массовых собраний будут в рамках эпидемиологического расследования изолированы. Те, кто заражены COVID-19, – в инфекционных больницах. Все контактные – как с мест массового скопления людей, так и с домашних очагов – будут помещены в провизорные и карантинные госпитали», - сказал главный санитарный врач города.

Он также добавил, что «во исполнение протокола в период карантинного режима, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы будут вести видеосъемку и учет всех граждан, участвовавших в массовых собраниях».

«Такая регистрация и учет участников необходима для проведения дальнейшего эпидемиологического расследования вспышки и предотвращения распространения коронавируса среди жителей города», - пояснил он.

В заключение Бекшин также поручил, «учитывая реальную угрозу масштабного заражения (…), усилить соответствующими службами дезинфекцию всех мест улиц и площадей массового скопления людей».

На 6 июня в разных городах Казахстана анонсировали митинги Демократическая партия, находящаяся в процессе создания, и ДВК, которую в 2018 году запретил Есильский районный суд столицы.