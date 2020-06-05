Также запрещено находиться на улице, в общественном транспорте и в помещениях без масок
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Жителям Атырау запретили посещать парки

В Атырау усилили карантинные меры. В частности, постановлением главного государственного санврача города запрещено посещение парков и площадей, сообщает «Ак Жайык».

В постановлении указывается, что уровень заболеваемости COVID-19 более 5% сохраняется в течение 7 дней. В этой связи сохраняются «карантинные ограничительные мероприятия в городе Атырау до полной стабилизации эпидемиологической обстановки». Запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому; посещение крупных площадей и парков города (площадь Исатая-Махамбета, парк Победы и Ретро-парк); запрещена деятельности кинотеатров, театров, выставок, интернет и комьютерных клубов, игорных заведений, развлекательных объектов (ночные клубы, кальянные, букмекерские, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, антикафе, боулинг-центры и др.).

При этом жители Атырау могут передвигать свободно по области и за ее пределы, но в закрытых помещениях и на улице, в том числе в торговых объектах, общественных местах, остановках общественного транспорта и других местах массового скопления людей, должны соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров друг от друга, а нахождение «повсеместно» без масок запрещено.

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