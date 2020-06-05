Алматинский зоопарк откроется 6 июня

«После долгого карантина зоопарк 6 июня открывает свои двери, после подготовки в условиях карантина, для всех желающих. Установлены при входе кабинки с дезинфицирующими средствами, антисептиками на территории зоопарка, а также разметками дистанции между посетителями», - сообщил директор зоопарка Сейлхан Акилбеков.

Он напомнил, что зоопарк был закрыт 2,5 месяца. За это время на свет появились несколько животных и более 70 птенцов различных птиц. Особую гордость, по его словам, представляют бородачи. Впервые в мире у этих птиц удалось получить потомство в 1972 году, и тоже здесь – в алматинском зоопарке. Но по разным причинам эти птицы почти 8 лет не давали потомства.

«И вот, наконец, в конце февраля у этих птиц появились два птенца. На других секциях тоже пополнение. Например, на секции копытных появились три сайгаченка, пятнистый олененок, верблюжонок, пони, ягнята у карликовых баранов и козлов. Также впервые в истории Алматинского зоопарка появились детеныши харзы. Это уссурийские куницы. По некоторым данным самка принесла трех детенышей, но мама очень ревностно к ним относится и никому не показывает, даже сотрудникам секции. Но надеемся, что малыши скоро подрастут и окрепнут, и тогда мама их выведет на общее обозрение всех», - добавил директор зоопарка.