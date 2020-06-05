Токаев провел совещание с силовиками

Правоохранительным органам поручено активнее разъяснять реформируемое законодательство
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу провел совещание с руководителями правоохранительных органов, сообщила Акорда. В совещании участвовали руководители Генпрокуратуры, МВД, КНБ и аппарата Совбеза.
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