Правоохранительным органам поручено активнее разъяснять реформируемое законодательство
  • 148
Токаев провел совещание с силовиками
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу провел совещание с руководителями правоохранительных органов, сообщила Акорда. В совещании участвовали руководители Генпрокуратуры, МВД, КНБ и аппарата Совбеза.

"Главе государства были представлены отчеты о работе правоохранительных ведомств, состоянии надзора за соблюдением законодательства. Президент указал на высокую ответственность правоохранительных органов за укрепление законности, сохранение стабильности и правопорядка в стране. Глава государства подчеркнул роль ведомств силового блока в защите прав и интересов граждан, создании условий для сохранения их здоровья в ходе продолжающейся пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Токаев поручил силовикам организовать "подробное разъяснение общественности норм законодательства, реформируемого в рамках проводимой политический реформы".

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Беларуси тысячи людей пришли поставить подписи за кандидата в президенты после задержания ее мужа
Новости
Вплоть до лишения диплома: Биртанов назвал альтернативу наказанию медиков за врачебные ошибки
Новости
Блокпосты между городами Казахстана снимут с 1 июня
Новости
Новую ценовую политику вводит авиакомпания SCAT
Новости
Биртанов заявил о второй волне коронавируса в Казахстане
Новости
Казахстан вновь обновил рекорд новых случаев COVID-19 за сутки