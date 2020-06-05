Токаев провел совещание с силовиками

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу провел совещание с руководителями правоохранительных органов, сообщила Акорда. В совещании участвовали руководители Генпрокуратуры, МВД, КНБ и аппарата Совбеза.

"Главе государства были представлены отчеты о работе правоохранительных ведомств, состоянии надзора за соблюдением законодательства. Президент указал на высокую ответственность правоохранительных органов за укрепление законности, сохранение стабильности и правопорядка в стране. Глава государства подчеркнул роль ведомств силового блока в защите прав и интересов граждан, создании условий для сохранения их здоровья в ходе продолжающейся пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Токаев поручил силовикам организовать "подробное разъяснение общественности норм законодательства, реформируемого в рамках проводимой политический реформы".