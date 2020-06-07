Еще три пациента скончались от коронавируса в Казахстане

Еще три человека умерли от коронавируса в Казахстане, сообщила поздно вечером в воскресенье пресс-служба Минздрава республики.

Так, в Павлодарской области умер 63-летний пациент, в Карагандинской области - 57-летний пациент, в Атырауской области - 72-летняя пациентка. Никаких других сведений в сообщении не приводится.

В Атырауской области число летальных случаев от коронавируса выросло до 3, в Карагандинской и Павлодарской областях зарегистрировано по 6 смертей пациентов.

За эту неделю Минздрав сообщил о смерти 15 пациентов с коронавирусом - это рекордный недельный показатель с начала эпидемии. В последние несколько недель сообщалось об одной-двух смертях в неделю.

Всего в Казахстане от коронавируса умерло 56 человек. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. Министр здравоохранения Елжан Биртанов 4 июня впервые сообщил, что от других болезней скончалось 37 пациентов, которые были заражены коронавирусом. Регистрировались ли такие смерти после 4 июня - неизвестно.