Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Межконтинентальной бирже в Лондоне поднялась выше $43 за баррель, а американская нефть WTI – выше $40, пишут «Ведомости» .

По данным на 3:45 мск цена нефти Brent с поставкой в августе составила на торгах в $43,3, WTI – $40,38. Впервые после 6 марта, когда стало известно о разрыве соглашения ОПЕК+, цена на эти сорта нефти достигла такого уровня.

Согласно новой сделке, заключенной в мае, страны ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн – во втором полугодии и 5,8 млн – до конца апреля 2022 года. Но 6 июня министры ОПЕК+ на заседании согласились поддержать уровень сокращения добычи нефти и продлили до августа ранее достигнутое соглашение о снижении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Ожидание корректировки соглашения привело к росту цен на нефть: котировки Brent 3 июня достигли $40 за баррель, 5 июня – $42.