Нацбанк сохранил базовую ставку на прежнем уровне

«Ситуация в мировой экономике стабилизировалась, а на отдельных товарных и финансовых рынках демонстрирует оживление. Потребление нефти начало постепенно возобновляться на фоне признаков восстановления экономики Китая, смягчения карантинных мер в некоторых европейских странах и США. Странами ОПЕК+ достигнута предварительная договоренность о продлении параметров сделки по сокращению добычи нефти. Снижение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки продлится до конца июля 2020 года», - говорится в сообщении Нацбанка.

Вместе с этим пандемия COVID-19 и ограничительные меры по борьбе с распространением инфекции продолжают оказывать негативное влияние на мировую экономику, отмечает регулятор. Показатели деловой активности в мае все еще находятся на уровнях, близких к историческим минимумам, а это негативно влияет на экономическую активность и инфляционные процессы в Казахстане.

«Помимо внешнего фона, давление на потребительские цены в Казахстане оказывают и внутренние факторы. Существенный фискальный и квазифискальный импульс усиливает проинфляционное давление, вызванное переносом обменного курса на внутренние цены и слабо заякоренными инфляционными ожиданиями. В то же время слабый потребительский спрос оказывает сдерживающее влияние на инфляционные процессы», - добавляет Нацбанк.

Регулятор сообщил, что дальнейшие решения в области денежно-кредитной политики будут основываться на динамике факторов развития ситуации на мировых рынках сырьевых товаров, возобновления роста экономической активности в стране, а также степени отклонения фактической динамики инфляции от прогнозной траектории.

Как отмечается в сообщении Нацбанка, годовая инфляция складывается выше целевого коридора 4-6%, установленного на 2020-2021 годы. Так, в апреле 2020 года она составила 6,8%, а в мае – 6,7%. Главный банк страны поясняет, что «инфляционные процессы формируются под воздействием карантинных мер в Казахстане и в странах – торговых партнерах, а также ослабления курса тенге и его переноса во внутренние цены». Основной вклад в динамику инфляционных процессов продолжает вносить рост цен на продовольственные товары, которые в мае подорожали на 10,7% в годовом выражении, достигнув максимального значения с октября 2016 года.

«Ускорение продовольственной инфляции было связано как с повышенным спросом на отдельные товары, так и ограниченным предложением в результате нарушения цепочек поставок сырья и продукции в условиях соблюдения карантинных мер. Динамика непродовольственной инфляции остается умеренной, годовой рост составил 5,3%. Рост цен на платные услуги замедлился до 3,0% в результате отрицательного вклада со стороны регулируемых коммунальных услуг», - отмечается регулятор.

Очередное плановое решение Национального танка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 20 июля.