53 человека были задержаны во время акций протеста в субботу – МВД

В ходе субботних акций протеста полиция задержала 53 участников митингов, сообщает ведомственный портал МВД Казахстана. В сообщении не указывается деталей, в частности, нет информации о количестве задержанных в отдельных городах.

«Активные нарушители карантинных ограничений и требований закона, после отказа прекратить незаконные действия доставлялись в полицию для профилактической работы, а также дачи правовой оценки. В полицию было доставлено 53 человека. Из них 8 – привлечены к административной ответственности, в том числе 7 – оштрафованы, 1 – предупрежден», - говорится в сообщении.

В отношении двух человек, информирует полиция, проводится досудебное расследование – их подозревают в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

Между тем известную активистку, лидера организации Almaty Urban Air Асию Тулесову вечером в понедельник вызвали на допрос в полицию в качестве подозреваемой. В повестке, которую соратники Тулесовой выложили в соцсети, не указывается, в чем ее подозревают. В субботу Тулесову задерживали дважды – сначала с группой протестующих на пересечении проспектов Абая и Назарбаева, затем – у здания Медеуского управления полиции, где она с группой других активистов требовала освобождения задержанных.

Акции протеста в субботу организовали находящаяся в процессе регистрации Демократическая партия и движение ДВК, которое запрещено в республике судом. Митинги прошли в Алматы, столице, Уральске, Шымкенте, Актобе, Семее и других городах. Практически везде происходили задержания их участников.