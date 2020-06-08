В столице многодетные матери объявили голодовку у здания Минтруда

В понедельник в столице около 20 многодетных матерей устроили акцию протеста у здания министерства труда и соцзащиты населения. Как сообщает КазТАГ , у женщин в руках плакаты с надписями: «Матери против вакцин», «Каждому ребенку 21000 тенге», «Ипотеку без первоначального взноса под 2% т ЖСССБК», «Арендное жилье», «Списать кредиты нуждающимся», «Голодовка».

Как сообщила в прямом эфире в Facebook активистка Бота Шынкулова, за все время проведения акции никто из сотрудников министерства к пикетирующим не вышел, к ним обратились только представители НПП «Атамекен» с вопросами о том, как они могут помочь многодетным.

«В этих семьях более 5-8 семей, они не могут жить на зарплату 90-80 тысяч тенге, - также пояснила в прямом эфире активистка. - 21 тыс. пособие – сейчас я разговаривала с одной мамой. Когда назначили Токаева, они надеялись на те 21 тыс. тенге, которые им назначили. Но буквально через полгода эти пособия отменили. На данный момент 21 тыс. никто не получает (…) Они получают только те пособия, за которые мы бились в прошлом году, это 10 тыс. тенге». Она также добавила, что адресная соцпомощь в измененном формате не работает.

Позднее Шынкулова сообщила, что многодетные матери будут ночевать у здания Минтруда, «пока к ним не придут соответствующие чиновники, которые должны заниматься этими вопросами и не начнут улучшать качество жизни».

Протесты многодетных в Казахстане начались в феврале 2019 года, после того, как в столичной времянке погибли при пожаре 5 девочек, родители которых ушли работать в ночную смену. С тех пор матери неоднократно собирались в столице, Алматы и других городах с требованием увеличить пособие и выдавать его на каждого ребенка. В Алматы многодетные матери планировали провести митинг к годовщине гибели 5 сестер. Собравшиеся также были недовольны отменой введенного в 2019 году единого пособия в размере 21 тыс. тенге на ребенка и новыми условиями предоставления АСП. Так, право на получение помощи стало нужно подтверждать ежеквартально, заново собирая все документы, а также в пособии отказывалось, если трудоспособные члены семьи не участвовали в «мерах занятости».