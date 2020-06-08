Асия Тулесова задержана и помещена в ИВС, сообщает мать активистки

Асия Тулесова была задержана после допроса в полиции, сообщила поздно вечером в понедельник ее мать Жанар Джандосова на своей странице в Facebook.

«Они пошли по повестке и там сказали, что все, нужно остаться. Хотя с ней адвокат, но все равно не удалось как-то отсрочить это», - сообщила Джандосова Vласти по телефону. Она добавила, что Асия не падает духом, и говорит о том, что главное – чтобы «люди консолидировались».

Адвокат Тулесовой Алимжан Оралбай сообщил, что еще находится в полиции и обещал дать комментарий позднее.

Журналистка и общественная деятельница Ирина Медникова в свою очередь сообщила в своем Facebook, что Тулесову привлекают к ответственности по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса – применение неопасного для жизни насилия по отношению к представителю власти. Максимально наказание, предусмотренное этой статьей – три года лишения свободы.

Позднее ведомственный портал МВД подтвердил задержание Тулесовой и ее помещение в ИВС, сообщив, что досудебное расследование ведется, помимо ст. 380 Уголовного кодекса, также по статье 379 "Неповиновение представителю власти".

Тулесову, лидера организации Almaty Urban Air, вызвали на допрос в полицию в качестве подозреваемой. В повестке, которую соратники Тулесовой выложили в соцсети, не указывалось, в чем ее подозревают. В субботу Тулесову задерживали дважды – сначала с группой протестующих на пересечении проспектов Абая и Назарбаева, затем – у здания Медеуского управления полиции, где она с группой других активистов требовала освобождения задержанных.

Ранее в понедельник сообщалось, что в ходе субботних акций протеста полиция задержала 53 участников митингов. В отношении двух человек, информирует полиция, проводится досудебное расследование – их подозревают в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.