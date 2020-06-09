Авиасообщение между Казахстаном и Турцией запустят в конце июня

Авиасообщение между Казахстаном и Турцией планируется возобновить в конце июня, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

«Планируется поэтапное возобновление международных рейсов. В конце июня текущего года мы планируем запустить международные авиарейсы между Казахстаном и Турцией.

В дальнейшем, по мере улучшения эпидемиологической обстановки, планируем возобновить международные авиасообщения с другими странами», - сказал Атамкулов.

В целом, по его словам, индекс физического объема по транспорту за январь-май 2020 года составил 85,9%. Общий объем контейнерных перевозок через Казахстан увеличился на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 312,4 тысяч двадцатифутового эквивалента.

«Во всем мире, в том числе и в Казахстане, транспортная отрасль стала одной из наиболее пострадавших отраслей экономики от пандемии коронавирусной инфекции», - вместе с тем отметил министр.

Он напомнил, что в Казахстане были приостановлены пассажирские перевозки на всех видах транспорта. Но с 1 мая поэтапно возобновлены внутренние пассажирские авиарейсы из столицы и города Алматы в 20 городов Казахстана. Сегодня внутренние рейсы осуществляются по 44 маршрутам с частотой 349 рейсов в неделю, продано порядка 188 тыс. авиабилетов. С 1 июня восстановлено курсирование 54 пар пассажирских поездов, продажа билетов открыта с 15 мая и до 8 июня реализовано 645 тыс. проездных документов.