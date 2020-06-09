Общественные деятели потребовали освобождения Асии Тулесовой из ИВС

В редакцию Vласти поступило обращение общественных деятелей и представителей гражданских организаций к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с требованием освободить из ИВС активистку Асию Тулесову. Они отметили, что у полиции не было правовых оснований для ее задержания.

«С 6 июня 2020 г. правозащитницу Асию Тулесову, чей пример показателен, дважды задерживали и держали по нескольку часов в Медеуском РУВД г.Алматы, и в итоге вывезли на окраину города. Практически все процедуры, которые было необходимо соблюдать, согласно ст.788 КоАП РК, должностными лицами были нарушены. Причем в течение длительного времени стала уже нормой безнаказанность сотрудников правоохранительных органов. Ни один полицейский не понес ответственности за нарушение гарантированных конституционных прав и свобод граждан при задержании. Очевидно неравенство перед законом сотрудников полиции по сравнению с обычными гражданами», - отмечается в обращении.

Авторы обращения подчеркивают, что с одной стороны МВД «принимает Стандарт полицейского, а с другой - полиция постоянно и безнаказанно попирает права граждан на мирные собрания, на уважение человеческого достоинства и свободу от пыток и другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания (ст.ст.7, 21 и 26 ратифицированного Республикой Казахстан Международного пакта о гражданских и политических правах)».

«6 июня 2020 г. несколько мужчин-сотрудников полиции повалили Асию Тулесову на землю, она защищалась. Что делать женщине-правозащитнице, когда её дергают и буквально бросают об землю полицейские-мужчины? У каждого человека и у женщины в частности есть право на защиту личной неприкосновенности (ст.9 Пакта), а у женщины-правозащитницы – право защищать права человека (ст.12 Декларации ООН о правозащитниках). Асия осуществляла свое право на защиту прав других граждан, а полиция применила к ней невызванную необходимостью и неоправданную силу. Эмоциональная реакция правозащитницы, не повлекшая никаких физических последствий для полицейских, была спровоцирована их неподдающимися с точки зрения здравого смысла и логики действиями», - заявляют обратившиеся к президенту.

«Вечером 8 июня 2020 г. А.Тулесова была вызвана в департамент полиции г.Алматы на допрос и затем задержана. Санкция ст.380 ч.1 УК РК относит вменяемое А.Тулесовой правонарушение к категории средней тяжести (менее 5 лет лишения свободы). Это НЕ влечет применение меры пресечения в виде содержания под стражей. Никаких правовых оснований для задержания Асии у полиции не было. Кроме того, водворение её 08.06.2020 г. в изолятор временного содержания в полицейском участке грубо нарушило ч.4 ст.128 УПК РК, поскольку она не скрывалась, имеет постоянное место жительства, и её личность установлена. Тем самым полиция произвольно лишила Асию личной свободы в нарушение ст.9 Пакта. Можно только предположить, что единственным мотивом является месть полиции к правозащитнице, а целью – наказание, причем с использованием власти и должностных полномочий», - заявили в письме.

Подписавшиеся потребовали немедленного освобождения Тулесовой из-под стражи и провести независимое расследование действий полиции в ходе разгонов мирных собраний в течение последних нескольких лет.

Напомним, активистка Асия Тулесова была задержана после допроса в полиции накануне поздно вечером. Тулесову, лидера организации Almaty Urban Air, вызвали на допрос в полицию в качестве подозреваемой. В повестке, которую соратники Тулесовой выложили в соцсети, не указывалось, в чем ее подозревают. В субботу Тулесову задерживали дважды – сначала с группой протестующих на пересечении проспектов Абая и Назарбаева, затем – у здания Медеуского управления полиции, где она с группой других активистов требовала освобождения задержанных.

Журналистка и общественная деятельница Ирина Медникова в свою очередь сообщила в своем Facebook, что Тулесову привлекают к ответственности по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса – применение неопасного для жизни насилия по отношению к представителю власти. Максимально наказание, предусмотренное этой статьей – три года лишения свободы.

Позднее ведомственный портал МВД подтвердил задержание Тулесовой и ее помещение в ИВС, сообщив, что досудебное расследование ведется, помимо ст. 380 Уголовного кодекса, также по статье 379 (неповиновение представителю власти).

Ранее в понедельник сообщалось, что в ходе субботних акций протеста полиция задержала 53 участников митингов. В отношении двух человек, информирует полиция, проводится досудебное расследование – их подозревают в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.