Ученые называли утверждения несостоятельными
Эксперт ВОЗ опровергла свое прежнее утверждение, что передача коронавируса бессимптомными пациентами встречается крайне редко

Одна из ведущих экспертов Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове во вторник опровергла свое утверждение о том, что бессимптомная передача коронавируса встречается крайне редко, пишет The New York Times.

Керхове, которая сделала первоначальный комментарий на брифинге ВОЗ в понедельник, заявила, что он был основан всего на двух или трех исследованиях, чего недостаточно, чтобы сказать, что бессимптомная передача редко встречается во всем мире, и что вышло «недопонимание». Она добавила, что «просто отвечала на вопрос, а не утверждала официальную позицию ВОЗ» и что оценки передачи вируса от бессимптомных носителей исходят в основном от примеров, которые могут не дать точного представления о ситуации глобально. «Это большой открытый вопрос, и он остается открытым», - сказала она.

Ученые резко критикуют ВОЗ за создание путаницы в этом вопросе, учитывая далеко идущие последствия для государственной политики. Правительства во всем мире рекомендуют использовать маски и соблюдать меры социальной дистанции из-за риска бессимптомной передачи. Ряд ученых заявили, что комментарии доктора Керхове не отражают текущих научных исследований.

«Все наиболее достоверные данные свидетельствуют о том, что люди без симптомов могут и действительно легко распространяют SARS-CoV-2, вирус, вызывающий Covid-19, – говорится в заявлении ученых из Гарвардского университета глобального здравоохранения, распространенном во вторник. – Сообщение предварительных данных о важных аспектах коронавируса без контекста может иметь огромное негативное влияние на то, как общественность и политики отреагируют на пандемию».

В широко цитируемой научной статье, которую опубликовали в апреле, было высказано предположение, что наиболее заразными люди становятся примерно за два дня до появления симптомов, и подсчитано, что 44% новых инфекций являются результатом передачи от людей, которые еще не проявляли симптомов.

Мария Левина
Мария Левина

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