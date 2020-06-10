Эксперт ВОЗ опровергла свое прежнее утверждение, что передача коронавируса бессимптомными пациентами встречается крайне редко

Керхове, которая сделала первоначальный комментарий на брифинге ВОЗ в понедельник, заявила, что он был основан всего на двух или трех исследованиях, чего недостаточно, чтобы сказать, что бессимптомная передача редко встречается во всем мире, и что вышло «недопонимание». Она добавила, что «просто отвечала на вопрос, а не утверждала официальную позицию ВОЗ» и что оценки передачи вируса от бессимптомных носителей исходят в основном от примеров, которые могут не дать точного представления о ситуации глобально. «Это большой открытый вопрос, и он остается открытым», - сказала она.

Ученые резко критикуют ВОЗ за создание путаницы в этом вопросе, учитывая далеко идущие последствия для государственной политики. Правительства во всем мире рекомендуют использовать маски и соблюдать меры социальной дистанции из-за риска бессимптомной передачи. Ряд ученых заявили, что комментарии доктора Керхове не отражают текущих научных исследований.

«Все наиболее достоверные данные свидетельствуют о том, что люди без симптомов могут и действительно легко распространяют SARS-CoV-2, вирус, вызывающий Covid-19, – говорится в заявлении ученых из Гарвардского университета глобального здравоохранения, распространенном во вторник. – Сообщение предварительных данных о важных аспектах коронавируса без контекста может иметь огромное негативное влияние на то, как общественность и политики отреагируют на пандемию».

В широко цитируемой научной статье, которую опубликовали в апреле, было высказано предположение, что наиболее заразными люди становятся примерно за два дня до появления симптомов, и подсчитано, что 44% новых инфекций являются результатом передачи от людей, которые еще не проявляли симптомов.