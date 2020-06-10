Упрощенный порядок получения земель под подстанции мобильной связи закрепил мажилис

По данным депутатов мажилиса, сегодня в Казахстане порядка 2 тыс. сел не подключены к интернету. Поэтому, чтобы ускорить эту работу, они разработали и в среду на пленарном заседании одобрили во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения доступности Интернета в сельских населенных пунктах».

«Законопроект разработан в целях обеспечения широкополосным доступом к интернету сельских населенных пунктов и предусматривает внесение изменений и дополнений в два кодекса и два закона Республики Казахстан. В ходе работы рабочей группы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на разрешение строительства антенно-мачтовых сооружений и опор для оборудования сотовой или спутниковой связи на арендованном земельном участке без изменения его целевого назначения; уточнение норм по строительству антенно-мачтовых сооружений и опор для оборудования сотовой или спутниковой связи в пределах полосы отвода вдоль автомобильных дорог общего пользования; конкретизацию норм по предоставлению местными исполнительными органами по заявлению оператора сотовой или спутниковой связи места с подведенным электроснабжением для строительства антенно-мачтовых сооружений и опор для оборудования сотовой или спутниковой связи», - сказал депутат Нуртай Сабильянов.

Как сообщалось ранее, законопроектом предусматривается упрощение процедуры получения земельных участков под строительство антенно-мачтовых сооружений для сетей мобильной связи. В настоящее время по действующему законодательству требуются изменения целевого назначения арендованного земельного участка, то есть необходимо его выводить из индивидуального или сельскохозяйственного оборота, что затягивает на практике строительство телекоммуникационного оборудования до полутора-двух. В связи с этим вносимые изменения и дополнения в Земельный кодекс позволят операторам связи осуществить строительство антенно-мачтовых сооружений на арендованных земельных участках без изменения их целевого назначения вне зависимости от категорий земель, а также по упрощенной схеме. Кроме того, вносятся дополнения в закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» в части исключения требований управней архитектурно-строительного контроля при строительстве антенно-мачтовых сооружений и изменение целевого назначения земельного участка, что также «даст возможность ускорить процесс обеспечения сельских жителей мобильной связью».

Также документ расширяет компетенцию местных исполнительных органов по оказанию содействия в предоставлении мест для строительства сетей мобильной связи.

«Это связано с тем, что одной из основных проблем является несогласие собственников на монтаж базовой станции сотовой связи на жилых зданиях или вблизи них. Вносимые законопроектом дополнения в компетенцию местных исполнительных органов позволят также решать возникающие вопросы», - объясняла ранее депутат Майра Айсина.

В общей сложности, по информации депутатов, на сегодня услугами широкополосного интернета охвачены 117 городов, 3 324 сел с количество населения 250 и более человек. Еще порядка 2 тыс. сел не подключены к интернету.