Amazon запретила полиции США пользоваться ее технологией распознавания лиц

Amazon на год ввела мораторий на использование своей технологии распознавания лиц полицией и другими правоохранительными ведомствами в США, пишут «Ведомости» .

В компании считают, что это даст конгрессу США «достаточно времени для введения соответствующих правил». Amazon всегда выступала за то, чтобы правительства ввели более строгие правила для регулирования использования технологии распознавания лиц.

Между тем организации, которые занимаются розыском детей, спасением жертв торговли людьми, воссоединением семей по-прежнему смогут использовать технологию Amazon Rekognition для своей работы.

Компания поставляла свое программное обеспечение для распознавания лиц Amazon Rekognition полицейским департаментам и другим правоохранительным органам США.

9 июня американская компания IBM объявила о прекращении работы над технологией распознавания лиц. Как заявил генеральный директор компании Арвинд Кришна, IBM против технологий, используемых «для массового наблюдения и нарушения базовых прав и свобод человека». IBM предложила США отказаться от покупки технологии и у других поставщиков и начать диалог о том, как применять технологию распознавания лиц в работе правоохранительных органов.

Законопроект о реформе полиции, который запретит использовании федеральными правоохранительными органами технологий распознавания лиц в режиме реального времени, внесли в конгресс США 9 июня конгрессмены от демократической партии. Длительное время ПО для распознавания лиц критиковалось из-за неточностей применения его к афроамериканцам и другим национальным меньшинствам, а после гибели афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейского и прокатившейся по стране волне протестов после этого, полицейская тактика и использование правоохранительными органами технологий распознавания лиц попали под пристальное внимание.