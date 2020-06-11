По делу о хищении зампредами комитета спорта порядка 400 млн тенге задержаны еще 2 человека

2 человека задержаны по делу бывшего и действующего заместителей председателя комитета по делам спорта и физической культуры, их подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

«Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего и действующего заместителей председателя комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК начато досудебное расследование по факту взяточничества. В ходе следствия задержано должностное лицо комитета казначейства министерства финансов РК, ранее занимавшееся строительством данного объекта, и его знакомый, которые подстрекали к даче взятки в сумме 40 млн тенге руководителя одного из предприятий за прекращение указанного уголовного дела», - сообщил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

В настоящее время по данному факту проводится расследование, другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению, а окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.

В конце мая сообщалось, что бывший и действующий заместители председателя комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта задержаны в Усть-Каменогорске по подозрению в хищении 380,8 млн тенге при строительстве объекта «Учебный корпус на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер». По версии следствия, бывший и нынешний зампреды комитета незаконно перечисляли средства на счет подрядчика без фактического выполнения работ.

Один из задержанных по решению суда был водворен в изолятор временного содержания на два месяца.