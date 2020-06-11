Евросоюз начнет открывать границы с 1 июля

Евросоюз с 1 июля может начать открывать свои границы для иностранцев. Об этом свидетельствуют рекомендации государствам-членам Шенгенской зоны, пишет Hromadske .

«После снятия контроля на внутренних границах стран ЕС (с 15 июня), мы предлагаем открытый и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в ЕС, начиная с 1 июля. Международные путешествия являются ключевыми для туризма и бизнеса, а также для воссоединения семьи и друзей. Хотя всем нам придется оставаться осторожными, пора сделать конкретную подготовку к отмене ограничений со странами, состояние которых похоже на ситуацию с ЕС», — заявила еврокомиссар по внутренним делам Йвла Йоханссон.

Несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в некоторых третьих странах остается критической, Комиссия не предлагает общего снятия ограничений на поездки. Ограничения рекомендуют отменить для стран, выбранных вместе государствами-членами на основе определенных объективных критериев, включая эпидемическую ситуацию, возможность применять сдерживающие меры во время путешествий и рассуждения о взаимности, то есть открытие границ этих стран для граждан ЕС.

Соответствующий список стран, для которых откроют границы, должны будут согласовать страны-члены ЕС. Главными критериями при принятии решений будут: количество заболеваний коронавирусом на 100 000 населения, тенденции развития эпидемии и общая ситуация с реагированием страны на COVID-19 (система тестирования, мониторинга, отслеживания контактов, отчетности, лечение).

Если эти показатели будут ухудшаться в той или иной стране, по ней снова могут ввести ограничения.

Пока Комиссия рекомендует отменить ограничения на поездки для Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии с 1 июля.