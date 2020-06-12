Еще 314 человек с симптомами коронавируса выявили в Казахстане за сутки

В Казахстане за четверг коронавирус подтвержден еще у 314 человек – это пациенты, у которых проявились симптомы болезни.

В Карагандинской области выявлено 52, в столице – 50, в Алматы – 48, в Актюбинской области – 48, в Шымкент – 29, в Алматинской области – 20, в Западно-Казахстанской области – 15, в Атырауской области – 14, в Мангистауской области – 11.

Менее 10 таких пациентов выявлено в Восточно-Казахстанской области – 9, в Жамбылской области – 5, в Туркестанской области – 4, в Северо-Казахстанской области – 4, в Акмолинской области – 2, в Павлодарской области – 2, в Костанайской области – 1.

Выздоровели за сутки 248 человек, а всего 8 593 человека.

Всего в стране выявлено заболевших 13 872, без учета бессимптомных с 3 июня. Умерли от коронавируса 67 человек, а по данным на 4 июня, скончались от других болезней 37 зараженных коронавирусом.

Напомним, что с 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавируса. Накануне главный санитарный врач страны объяснила это тем, что симптомные пациенты представляют большую эпидемиологическую опасность.