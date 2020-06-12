Двойное налогообложение для владельцев автомобилей из Армении намерен исключить Казахстан

Казахстанская сторона ведет переговоры с властями Армении об отмене налогов для армянских автомобилей, зарегистрированных на территории нашей республики. Об том в пятницу в ход отчетной встречи с населением сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Для тех машин, которые успели завезти до 1 февраля (2020 года - V) уже определенные решения есть, постановление правительства принято. То есть они встанут на временный учет, получат желтые номера и будут платить транспортный налог. Мы со стороны министерства финансов будем это контролировать», - напомнил Жамаубаев.

Что касается тех граждан, которые завезли автомобили после 1 февраля, им, подчеркнул министр, придется полностью оплатить таможенную пошлину, предусмотренную законодательством, а также утилизационный и другие сборы.

«Есть еще такие опасения, что налоговые обязательства (за автомобили - V) могут возникнуть и со стороны органов госдоходов Армянской Республики. Мы на этот счет уже ведем переговоры с нашими партнерами, чтобы за те машины, которые ездят на нашей территории, хозяева платили налоги у нас», - сообщил глава Минфина.