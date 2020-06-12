В Актюбинской области усилили карантинные меры

«C 12 июня в Актюбинской области приостанавливается деятельность интернет и компьютерных клубов, детских аттракционов, фудкортов, оздоровительных лагерей, ночных клубов, кальянных, караоке. Запрещено проведение массовых, торжественных, памятных и поминальных мероприятий, а также выставок, форумов и иных организованных массовых мероприятий, запрещена деятельность нестационарных объектов общественного питания и торговли. Режим общественного транспорта в Актобе и районах будет введен с 6:00 до 21:00 часов, не допускаются пассажиры без масок», - говорится в сообщении.

Кроме этого, установлен режим работы для рынков – с понедельника по четверг они будут работать с 9:00 до 13:00, с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 16:00. Такой же график 10:00 до 16:00 установлен для ЦОНов и образовательных центров и кружков. С 10 утра до 5 вечера будут работать торгово-развлекательные центры, с 10 утра до 6 вечера – букмекерские, бильярдные, боулинги, непродовольственные и строительные магазины. С 10:00 до 20:00 будут работать продуктовые магазины, супермаркеты, бассейны, аквапарки, спортивные объекты, с 10:00 до 22:00 – объекты общественного питания.

Вместе с тем жителям разрешается проведение пятничного намаза с соблюдением дистанции, но запрещается проведение различных семейных, праздничных и поминальных мероприятий, в том числе в домашних условиях с установкой юрт, а выход из дома – ограничен только походом за продуктами, лекарствами, в медучреждение или на работу.

В госорганах для 80% сотрудников сохраняется дистанционная форма работы, а передвигаться по городу можно группами не более 3 человек, а лицам старше 65 лет – соблюдать режим самоизоляции.