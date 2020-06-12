Суд отказал в признании партии «Нур Отан» потерпевшей стороной по делу Альнура Ильяшева

В Алматы в пятницу начался судебный процесс над активистом Альнуром Ильяшевым, которого обвиняют в распространении заведомо ложной информации в период действия режима чрезвычайного положения. Судья Медеуского районного суда №2 Залина Махарадзе отклонила большинство ходатайств активиста и его защитников, в том числе и об изменении меры пресечения.

Суд над Альнуром Ильяшевым проходил онлайн посредством приложения TrueConf. В начале заседания Ильяшев заявил ходатайство о приостановлении производства по его уголовному делу. «В условиях карантина из-за эпидемии коронавируса существует практика проведения онлайн судов с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, которые в условиях учреждения ЛА 55/18 (где Ильяшев находится под арестом – V) страдают регулярными перебоями – прерывание сигнала, потеря звука и так далее. Данные технические проблемы препятствуют гражданам в полноценной реализации права на защиту», - сказал находящийся в следственном изоляторе Ильяшев, сославшись на ряд статей уголовно-процессуального кодекса.

Судья Махарадзе отказала в ходатайстве, сославшись на карантин.

Адвокат Нурлан Рахманов заявил, что «онлайн режим предполагает, чтобы участники процесса все ясно слышали». «Но здесь ведь нет этого. То я вас не слышу, то вы меня не слышите», - подчеркнул Рахманов, назвав происходящее «пародией» на судебный процесс.

«Суд на следующее заседание постарается установить другую связь. Возможно, с другой связью будет лучше слышно», - сказала судья Махарадзе.

Далее Ильяшев отказался участвовать в процессе. Суд поинтересовался у участников процесса, насколько возможно продолжить разбирательство в отсутствие подсудимого. Все трое адвокатов Ильяшева высказались против, однако прокурор посчитал возможным его продолжить, и суд согласился с обвинителем.

По итогам заседания районный суд номер 2 Медеуского района города Алматы постановил «в изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное поручительство в отношении подсудимого Ильяшева Альнура Кайратовича, преданного суду по статье 274 ч. 4 п.2 уголовного кодекса РК, отказать». Свое решение судья объяснила тем, что данный вопрос уже был рассмотрен судом при принятии дела к производству. На постановление может быть подана частная жалоба или принесено ходатайство прокурора.

Суд также принял решение отказать в признании партии «Нур Отан» потерпевшей по делу Ильяшева. Государственный обвинитель Дастан Мырзагалиев посчитал, что преступления, квалифицируемые статьей 274 Уголовного кодекса, по которой обвиняется Ильяшев, совершаются против общественной безопасности. Суд согласился с его доводами.

Адвокат Ильяшева Таир Назханов ходатайствовал об истребовании от партии «Нур Отан» сведений о периоде членства в ней эксперта-политолога Акбаровой, согласно экспертизе которой в постах Ильяшева «имеются признаки информации, создающей опасность и вероятность наступления негативных последствий в части нарушения общественного порядка в условиях ЧП или причинения существенного вреда гражданам». В случае, если эксперт состоит в партии, то к ее заключению следует отнестись критически, считает адвокат.

Адвокат также просил истребовать от партии «Нур Отан» сведения о периоде членства в ней ряда лиц, признанных виновными в тяжких преступлениях, в том числе коррупционных. Кроме того, адвокат ходатайствовал об истребовании от общественного фонда «Біргеміз» сведений о «совокупном состоянии благотворителей и спонсоров общественного фонда «Біргеміз» на 26 марта 2020 года, а также о поступлениях суммы денежных средств от благотворителей и спонсоров в общественный фонд «Біргеміз» по состоянию на 26 марта 2020 года в 13 часов». «Считаю, что указанные сведения подлежат обязательному выяснению, поскольку данные достоверные сведения могут иметь доказательственное значение для настоящего уголовного дела при решении вопроса о соответствии действительности критики Ильяшева в его публикации», - аргументировал защитник свое ходатайство. Ранее он запросил эти данные у партии и фонда, однако эти сведения не были предоставлены. Суд в удовлетворении этих ходатайств отказал. Судом, тем не менее, было удовлетворено ходатайство о приобщении к материалам дела политологической экспертизы политолога Досыма Сатпаева.

Судебное заседание было отложено до 10 часов утра 15 июня.

Ранее представители партии власти «Нур Отан» отрицали свою причастность к делу против Ильяшева. Однако партия фигурирует в постановлении следователя о возбуждении дела. Брат активиста Дос Ильяшев опубликовал постановление у себя в Facebook.

Активист Альнур Ильяшев был задержан 17 апреля, а на следующий день арестован на два месяца. Поводом для расследования против него послужило несколько постов в Facebook, в которых он критиковал власти страны и правящую партию "Нур Отан".

Международная организация Human Rights Watch в пятницу призвала освободить Ильяшева, а также активистку Асию Тулесову из-под стражи и снять с них все обвинения.