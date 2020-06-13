На Зеленом базаре в Алматы коронавирус подтвердили у 20 сотрудников администрации

Зеленый базар в Алматы закрыт после обнаружения у 20 сотрудников его администрации коронавируса, сообщает агентство Казинформ со ссылкой на главного санврача Жандарбека Бекшина.

По данным санврача, случаев заражения среди продавцов не выявлено. Но рынок закрыт из-за нарушения санитарных норм: "В ходе проверки мониторинговой группы на территории Зеленого базара установлены нарушения в части несоблюдения бесконтактной термометрии для работников и продавцов, социального дистанцирования и отсутствия разметок для соблюдения расстояния между посетителями, ненадлежащего использования и утилизации средств индивидуальной защиты, несоблюдения допустимого режима работы".

Утром в администрации рынка агентству КазТАГ сообщали, что приняли решение о закрытии после смерти одной из сотрудниц, у которой был подтвержден коронавирус. Бекшин подтвердил Казинформу, что женщина скончалась, но специальная комиссия еще не установила причину ее смерти.

В Алматы уже больше двух недель не сообщали о смерти пациентов от коронавируса. В городе официально сообщено о том, что 10 пациентов умерли от последствий COVID-19, еще как минимум 22 зараженных коронавирусом пациентов, по заключению врачей умерли от других болезней.

В Алматы число заражений продолжает быстро расти: за минувшие сутки было выявлено 46 пациентов с симптомами заражения и 194 бессимптомных пациента. При этом в соцсетях в течение недели появились десятки сообщений о трудностях при госпитализации, с которыми сталкиваются пациенты, у которых подтвердился коронавирус, они вынуждены ждать транспортировки в больницу часами, врачи не назначают им тестирование на COVID-19, несмотря на наличие такого требования от Минздрава и другие.