258 человек с симптомами COVID-19 выявлены за сутки в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане выявлены 258 человек с симптомами COVID-19. Это меньше, чем сутками ранее, когда было выявлено 366 симптомных больных, сообщает Минздрав.

Карагандинская область остается лидером по приросту новых случаев – здесь зарегистрированы 56 больных COVID-19 с симптомами болезни. В столице их выявлено 39, в Алматы – 31, в Западно-Казахстанской области – 24, в Восточно-Казахстанской области – 18, в Актюбинской области – 14, в Павлодарской области – 13, в Северо-Казахстанской области – 12. В Шымкенте зарегистрировано 10 новых пациентов с симптомами КВИ, в Атырауской области – 9, в в Алматинской, Жамбылской и Мангистауской областях – по 7, в Акмолинской, Костанайской и Туркестанской областях – по 3, в Кызылординской области – 2.

Выписаны за минувшие сутки с выздоровлением 227 человек, скончались 3 пациента.

Всего в стране выявлено 14 496 заболевших, без учета бессимптомных с 3 июня, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9 056человек, летальных случаев – 73. По данным Минздрава на 4 июня, скончались от других болезней 37 зараженных коронавирусом.

Напомним, что с 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавируса. Позже главный санитарный врач страны объясняла это тем, что симптомные пациенты представляют большую эпидемиологическую опасность.