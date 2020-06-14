До 77 выросло число умерших от коронавируса в Казахстане

По ее данным, в столице скончалась 79-летняя женщина, в Павлодарской области - 49-летняя женщина, в Акмолинской области - 68-летняя женщина и 43-летний мужчина. Другой информации ведомство не приводит.

В столице число смертельных случаев от коронавируса выросло до 15 - это наибольшее количество в стране. В Павлодарской области умерло 12 пациентов с коронавирусом - это второй показатель в Казахстане, регион также лидирует по уровню смертности. В Акмолинской области от последствий коронавируса скончались 6 пациентов.

Число смертей от коронавируса начало быстро расти в последние две недели. За минувшую неделю было зарегистрировано 15 летальных исходов, за эту неделю - 21 - это абсолютный рекорд с начала эпидемии. В течение последних недель апреля и мая Минздрав сообщал об 1-2 смертях в неделю.

Всего в Казахстане от коронавируса умерло 77 человек. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. Министр здравоохранения Елжан Биртанов 4 июня впервые сообщил, что от других болезней скончалось 37 пациентов, которые были заражены коронавирусом. Регистрировались ли такие смерти после 4 июня - неизвестно.