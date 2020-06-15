490 бессимптомных носителей коронавируса выявили в Казахстане за сутки

За воскресенье, 14 июня, в Казахстане выявлено 490 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, которых не включают в общую статистику по заболевшим, сообщает Минздрав.

В Алматы зарегистрировано 94 бессимптомных пациента, в Шымкенте – 70, в столице – 69, в Карагандинской области – 58, в Атырауской области – 54, в Алматинской области – 34, в Западно-Казахстанской области – 25, в Актюбинской области – 22, в Жамбылской области – 21, в Туркестанской и Кызылординской областях – по 14, в Северо-Казахстанской области – 5, в Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях – по 4, в Акмолинской и Костанайской областях – по 1.

Только в одном регионе – Павлодарской области – накануне не выявлено ни одного бессимптомного носителя вируса.

Всего с 3 июня, когда Минздрав начал вести раздельную статистику по симптомным и бессимптомным пациентам, бессимптомных в Казахстане зарегистрировано 4 892.

За минувшие сутки было выявлено 313 зараженных коронавирусом, у которых проявились симптомы болезни. Таким образом, общее число выявленных случаев за этот день составляет 803, что меньше, чем сутками ранее.

С 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавирусу. Ведомство разъясняло, что решило разделить пациентов по категориям из-за разного уровня заразности пациентов, но никак не поясняло, почему бессимптомные пациенты больше не включаются в общую статистику.

С учетом бессимптомных пациентов в Казахстане с начала эпидемии выявлен 19 701 случай коронавируса. При этом официальной считается цифра в 14 809 случаев – в нее не включены бессимптомные пациенты.