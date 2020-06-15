Казахстан открыл автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем и Кыргызстаном

Постановлением правительства Казахстана от 10 июня «О внесении дополнения и изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 155 «О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан» открывается часть пунктов пропуска на границе с Китаем и Кыргызстаном. Документ опубликован на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов «Адилет».

В частности, возобновляют работу ранее закрытые пункты пропуска «Кольжат» (Алматинская область), «Бахты» и «Майкапчагай» (ВКО) на границе с КНР, но при этом «до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации» ограничен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров. Исключение составляют лица и транспортные средства, осуществляющие перевозку медицинских изделий и лекарственных средств, продовольственной продукции и товаров, перемещаемых в рамках инвестиционных контрактов, гуманитарной помощи, государственного заказа, а также порожние грузовые транспортные средства.

Также открываются ранее закрытые пункты пропуска «Аухатты», «Кордай», «Сыпатай батыр», «Сартобе» в Жамбылской области и «Кеген» в Алматинской области на границе с Кыргызстаном.