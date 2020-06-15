Казахстан открыл автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем и Кыргызстаном

При этом в пунктах пропуска на границе с КНР движение ограничено
Постановлением правительства Казахстана от 10 июня «О внесении дополнения и изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 155 «О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан» открывается часть пунктов пропуска на границе с Китаем и Кыргызстаном. Документ опубликован на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов «Адилет».
Еще по теме:
- Парламент одобрил ратификацию соглашения об обмене информацией по товарам, ввозимым в ЕАЭС из КНР
- Рассуждения о «китайской экспансии» не соответствуют реальному положению дел – Токаев
- ВОЗ отправит в Китай научную миссию для изучения происхождения коронавируса
- В Гонконге тысячи человек вышли на акцию протеста
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые