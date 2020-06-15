Прибывшие из Турции пассажиры должны будут сдавать тест на COVID-19

Прибывшие из Турции пассажиры должны будут сдать тест на COVID-19 либо предоставить справку об отрицательном результате. Соответствующее постановление выпустила главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.

В документе говорится, что страны, в которые Казахстан на первом этапе возобновляет авирейсы, разделены на две категории. В первую категорию вошли КНР, Южная Корея, Япония, Грузия, Таиланд. Пассажирам, прибывающим из этих стран, нужно будет пройти термометрию и анкетирование.

Ко второй категории отнесена Турция. Пассажиры, прибывающие из этой страны, помимо термометрии и анкетирования, должны будут по месту проживания в течение 48 часов со дня прилета сдать тест на COVID-19. При наличии справки на коронавирус с отрицательным результатом, с момента получения которой прошло не более 5 суток на момент пересечения госграницы РК, ограничений нет.

«Ограничительные меры в отношении лиц, прибывших возобновляемыми международными регулярными авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан, проводятся согласно приложению 44 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; экипажей авиакомпаний», - отмечается в постановлении.

Напомним, что с 20 июня Казахстан возобновляет поэтапно рейсы в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.