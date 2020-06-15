Еще один министр ушел на самоизоляцию после контакта с Биртановым

«Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, оказавшись контактным лицом, сдал тест на коронавирус. Его результат отрицательный», - сообщил пресс-секретарь главы МСХ Жанжигит Омархан.

В соответствии с протоколом диагностики и лечения коронавирусной инфекции, глава Минсельхоза через определенное время должен повторно сдать анализы, пока же он будет находиться на самоизоляции и работать по графику через видеоконференцсвязь.

Накануне сообщалось, что на самоизоляции находится премьер-министр страны Аскар Мамин. Он прошел тест на коронавирус, результат – отрицательный, уточнили в его пресс-службе. Аскар Мамин вместе с Елжаном Биртановым 12 июня был в Жамбылской области, где запускал строительство завода по производству вакцин. В субботу стало известно, что у главы Минздрава подтвердился коронавирус. Биртанов госпитализирован в инфекционный стационар. Также с главой Минздрава в ходе поездки в регион контактировали аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Они также находятся на самоизоляции.