Церемонию вручения премии «Оскар-2021» отложили из-за коронавируса

Церемония вручения кинопремии «Оскар-2021», которая должна была пройти 28 февраля, перенесена на 25 апреля, сообщает Русская служба ВВС . Также продлевается срок подачи заявок на участие в программе премии.

Продлевая срок подачи заявок и перенося церемонию, Американская киноакадемия надеется дать время закончить производство фильмов, приостановленных из-за пандемии. При этом пока непонятно, пройдёт ли церемония как обычно или в онлайн-формате.

«Предстоящая церемония и открытие нашего нового музея будет историческим моментом: любителей фильмов во всём мире объединит кино», - заявил глава академии Дэвид Рубин.

Возможность претендовать на «Оскар» получили фильмы, выходящие в прокат с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года, в том числе, снятые для стриминговых платформ, таких как Netflix, а список претендентов будет опубликован 15 марта 2021 года.

Церемония награждения в истории премии откладывалась трижды. В 1938 году ее перенесли из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968-м – из-за убийства Мартина Лютера Кинга, а в 1981-м – после покушения на жизнь президента Рональда Рейгана.

Из-за пандемии производство многих фильмов было приостановлено, премьеры отложены или отменены, некоторые фильмы миновали этап проката в кинотеатрах и вышли сразу в онлайне или на цифровых носителях.

С 2021 года число номинантов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм» станет постоянным – их будет 10, тогда как в последние годы их число менялось.