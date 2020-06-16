Еще у 383 казахстанцев выявлены симптомы коронавируса за сутки

За понедельник в Казахстане выявлены еще 383 человека, у которых проявились симптомы коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав.

В столице выявлено 104 заболевших, в Карагандинской области – 50, в Алматы – 34, в Павлодарской области – 34, в Шымкенте – 25, в Западно-Казахстанской области – 24, в

Мангистауской области – 18, в Атырауской области – 14, в Костанайской области – 13, в Алматинской области – 12, по 10 выявлено в Акмолинской, Туркестанской и Актюбинской областях, в Жамбылской области – 9, в Кызылординской области – 7, в Северо-Казахстанской области – 6, в Восточно-Казахстанской области – 3.

Выздоровели за сутки 200 человек, скончались 4.

Всего в стране выявлено 15 192 заболевших, без учета бессимптомных с 3 июня, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9 388 человек, летальных случаев – 81. По данным Минздрава на 4 июня, скончались от других болезней 37 зараженных коронавирусом.

Напомним, что с 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавируса. Позже главный санитарный врач страны объясняла это тем, что симптомные пациенты представляют большую эпидемиологическую опасность.