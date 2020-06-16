600 бессимптомных носителей коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

За минувшие сутки в Казахстане выявлены еще 600 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает Минздрав.

Больше всего таких заболевших выявлено в столице – 99, в Карагандинской области – 85, в Алматы – 64. В Шымкенте зарегистрировано 57 бессимптомных носителей, в Алматинской области – 52, в Кызылординской области – 44, в Атырауской области – 43, в Западно-Казахстанской области – 27, в Туркестанской области – 25, в Мангистауской области – 24, в Акмолинской области и Восточно-Казахстанской области – по 17, в Павлодарской области – 13, в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях – по 10, в Костанайской области – 7 и в Жамбылской области – 6.

Бессимптомные носители вируса выявлены в понедельник во всех регионах Казахстана.

Всего с 3 июня, когда Минздрав начал вести раздельную статистику по симптомным и бессимптомным пациентам, бессимптомных в Казахстане зарегистрировано 5 492.

За минувшие сутки было выявлено 383 зараженных коронавирусом, у которых проявились симптомы болезни. Таким образом, общее число выявленных случаев за этот день составляет 983.

С 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавирусу. Ведомство разъясняло, что решило разделить пациентов по категориям из-за разного уровня заразности пациентов, но никак не поясняло, почему бессимптомные пациенты больше не включаются в общую статистику.

С учетом бессимптомных пациентов в Казахстане с начала эпидемии выявлен 20 684 случая коронавируса. При этом официальной считается цифра в 15 192 случая – в нее не включены бессимптомные пациенты.