Как поддерживать эффективный маркетинг в условиях кризиса?

Vласть продолжает серию онлайн-лекций и бесед по деловым и общественным направлениям. В предстоящий четверг в прямом эфире в Facebook эксперты по маркетингу расскажут о том, как поддерживать эффективный маркетинг компаний в новых реалиях.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса и жесткими карантинными мерами в стране и мире, значительно повлиял на благосостояние казахстанцев и их платежеспособность, в результате чего снизилась потребительская активность и доходы компаний. Для того, чтобы сохранить устойчивость бизнеса в самые непростые времена, компании вынуждены пересматривать свои расходы и идти на сокращения. Однако, необходимость поддерживать отношения с клиентской аудиторией, а также отслеживать потребительские тенденции сохраняет свою актуальность даже в период кризиса и вопрос о том, как вести эффективный маркетинг в кризисное время, стал важным в перестройке ведения бизнеса.

В четверг, 18 июня, в 11:00, Vласть проведет новую онлайн-встречу о бизнесе во время пандемии, на которой представители бизнеса расскажут о новых сложностях в продвижении своих услуг и продуктов на рынок, о том как изменились подходы в управлении маркетингом, что делать, если сокращен бюджет, а также о том, что будет предприниматься при наступлении второй волны эпидемии?

Во встрече примут участие:

- Александра Сытник, директор по маркетингу в авиакомпании SCAT.

- Диана Бимахимова, партнер и совладелица Бродвей Бургер.

Встречу модерирует Владислав Сон, директор Vласть Offline.

Зрители смогут задавать свои вопросы спикерам в комментариях. Позднее запись лекции будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.