Дефицита нет, но есть высокая занятость коек в ряде регионов и в столице – Актаева

В нескольких регионах Казахстана, а также в столице наблюдается высокая загруженность инфекционных, провизорных и реанимационных коек. Однако дефицита пока не наблюдается, заявила во вторник в ходе брифинга и.о. министра здравоохранения Лязат Актаева. Она также сообщила, что в случае нехватки мест в больницах, Казахстан начнет отказываться от плановых операций и высвобождать койки для больных коронавирусной инфекцией.

«На сегодня по стране работают 7 372 инфекционные койки. Занятость в среднем составляет 68%. Но есть регионы, где занятость высокая – это Павлодарская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская области и город Нур-Султан. В инфекционных стационарах развернуты реанимационные койки для тех пациентов, которые нуждаются в реанимационной помощи. Таких пациентов на сегодня у нас в стране 119. В целом занятость составляет треть. На сегодня треть реанимационных коек занята, то есть остальные на сегодня свободны», - сообщила Актаева, отметив, что наибольший процент занятых реанимационных коек в инфекционных стационарах наблюдается в Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Атырауской областях, а также в столице и городе Шымкент.

Вместе с тем, по ее словам, в организациях здравоохранения имеется 3 294 стационарных аппарата искусственной вентиляции легких, и в случае острой необходимости, если она возникнет, ИВЛ будут перераспределены в реанимационные отделения по коронавирусу.

Провизорных коек, продолжила рассказывать и.о. министра, на сегодня 6 194, из которых заняты 46%. Высокая занятость коек в Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в столице.

Что касается кадров, то для борьбы с COVID-19 на сегодня привлечено 15 437 врачей и 897 сотрудников скорой помощи. В резерве имеется 1500 специалистов.

«При необходимости они буду привлечены. Нужно сказать, что когда встает вопрос о дефиците коечного фонда и как его решить, - за счет ограничений плановой госпитализации. Это не проводятся плановые операции», - также добавила и.о. министра.

Кроме того, она сообщила, в Казахстане идет рост вызовов скорой помощи. Только в столице, если ранее «скорую» вызывали порядка тысячи раз в сутки, то сегодня эта цифра доходит до 2-2,5 тысяч.

«103» является службой для оказания скорой помощи в случае, если есть угроза для жизни. Где надо оказывать помощь по принципу «здесь и сейчас». Вместе с тем не всегда бывают такие случаи, но в то же время пациентам важно получить информацию и объективно оценить состояние. Поэтому при скорой помощи наряду с диспетчерской действуют колл-центры, где сидят врачи, у которых можно получить квалифицированную консультацию», - отметила Актаева, попросив граждан обращаться к этим специалистам.