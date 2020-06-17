За сутки в Казахстане выявлены 350 человек с симптомами COVID-19

За сутки в Казахстане выявлены еще 350 человек с симптомами COVID-19, сообщает Минздрав.

В столице выявлено 87 заболевших, в Карагандинской области – 52, в Павлодарской области – 41, в Алматы – 35, в Акмолинской области – 22, в Западно-Казахстанской области – 21, в Атырауской области – 17, в Восточно-Казахстанской области – 12.

В Жамбылской области и Шымкенте выявлено по 9 заболевших, по 8 – в Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В Алматинской и Кызылординской областях зарегистрировано по 7 человек с симптомами КВИ, в Мангистауской области – 4, в Туркестанской области – 3.

За вторник выздоровели 259 человек, скончались 7 пациентов.

Всего в стране выявлено 15 542 заболевших, без учета бессимптомных с 3 июня, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9 647 человек, летальных случаев – 88. По данным Минздрава на 4 июня, скончались от других болезней 37 зараженных коронавирусом.

Напомним, что с 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавируса. Позже главный санитарный врач страны объясняла это тем, что симптомные пациенты представляют большую эпидемиологическую опасность.