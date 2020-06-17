Клинические испытания вакцины от коронавируса начались в России

В России сегодня начались клинические испытания двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2, возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Минздрава, испытания будут проводиться на двух группах добровольцев по 38 человек в каждой.

«Исследования двух форм вакцины – жидкой и лиофилизированной – будут проводиться в двух медучреждениях в Москве. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале им. Бурденко. Другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения – в Сеченовском университете. В исследованиях примут участие 2 группы добровольцев по 38 человек каждая», - говорится на сайте ведомства.

Указывается, что потенциальные участники исследования, которые только будут проходить скрининг, две недели находились в санатории на обсервации. Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18-19 июня.

«После вакцинации всех добровольцев ждет пребывание в изоляции в условиях стационара в течение 28 дней. Врачи будут контролировать их состояние здоровья, отсутствие нежелательных реакций и брать анализы крови – в том числе для оценки иммуногенности вакцины. По различным параметрам будут следить за формированием иммунного ответа. Врачи-исследователи будут контролировать состояние здоровья добровольцев в течение шести месяцев после выписки из стационара», - рассказали в Минздраве алгоритм действий.

Вакцины были разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Разрешение на испытания было выдано 16 июня.

Ранее Минздрав прогнозировал, что ближе к концу июля препараты от коронавируса уже появятся.