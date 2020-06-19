Премьер вышел из самоизоляции

Премьер-министр Аскар Мамин, а также несколько членов кабинета министров вышли из режима самоизоляции. Их контрольные тесты показали отсутствие коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Премьер-министр Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции по истечении необходимого срока, в соответствии с протоколом диагностики коронавирусной инфекции. По результатам повторного контрольного теста на COVID-19 получен второй отрицательный результат», - говорится в сообщении.

Кроме того, аналогичную процедуру прошли находящиеся на самоизоляции министры образования Асхат Аймагамбетов, сельского хозяйства Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

«У всех получен отрицательный результат анализа на COVID-19», - заверили в пресс-службе, отметив, что в этой связи глава правительства и министры продолжат работу по графику в штатном режиме.

В настоящее время все совещания и заседания правительства проходят в селекторном режиме. При этом в зданиях усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности, 80% сотрудников переведены на удаленный режим работы.