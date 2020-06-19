Премьер вышел из самоизоляции

Отрицательные тесты еще у нескольких министров
Тамара Вааль, Vласть
Премьер-министр Аскар Мамин, а также несколько членов кабинета министров вышли из режима самоизоляции. Их контрольные тесты показали отсутствие коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба премьер-министра.
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