Минздрав меняет критерии оценки необходимости ужесточения или смягчения карантина

Министерство здравоохранения Казахстана изменило подход к определению эпидемиологической ситуации в регионе и принятию решения для смягчения или ужесточения карантина, сообщила на заседании правительства в пятницу и.о. министра Ляззат Актаева. Ранее при такой оценке Минздрав ориентировался на уровень прироста числа заболевших – для усиления карантина он должен был превышать 7%.

«Мы отходим от использованного ранее показателя «темп прироста», потому что в условиях, когда число общих случаев стало сильно отличаться от количества активных больных, данный показатель не в полной мере отражает темп развития эпидемии», - отметила Актаева.

По ее словам, для оценки ситуации теперь будет использоваться число R – репродуктивное число, показывающее, какое количество людей заражает в среднем один больной коронавирусом.

«Во-вторых, одной из задач ограничительных мер является недопущение перегрузки системы здравоохранения, когда она перестает справляться с потоком больных. Поэтому вторым критерием является показатель занятости коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией», сообщила Актаева.

Дополнительными показателями она назвала «прирост показателя летальности от КВИ, доля больных с тяжелой и крайне тяжелой степенью тяжести».

«Усиление карантинных и ограничительных мер следует осуществлять, если показатель R будет превышать 1,3, либо если он будет в диапазоне от 1,15 до 1,3, при этом занятость коек будет выше 70%, либо когда процент занятости коек будет выше 90% вне зависимости от репродуктивного числа», - проинформировала и.о. министра.

«При отсутствии положительной динамики критериев – ограничительные меры предлагается сохранять на действующем уровне. Критериями для смягчения ограничительных мер является - занятость коек менее 50% и показатель R менее 1», - сообщила она.

При этом Актаева на заседании не назвала ни один из этих показателей ни на уровне страны, ни на уровне отдельных регионов. На регулярной основе Минздрав их ранее не обнародовал.