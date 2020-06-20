В Беларуси на акциях протеста задержали порядка 120 человек

В городах Беларуси накануне прошли протесты против задержаний политиков и активистов, на этих акция задержали около 120 человек, пишет Meduza .

В Минске задержали не меньше 80 человек, в том числе съемочная группы белорусского бюро «Радио Свобода» и оператор Reuters. ОМОН не дал им снимать задержания. По данным «Радио Свобода», также была задержана журналистка «Белсата», фотограф портала tut.by, корреспонденты «Еврорадио». В Гомеле, Витебске, Бобруйске – около 10 человек в каждом городе. Задержанные есть также в Могилеве, Гродно, Новополоцке. При этом в Могилеве и в Бобруйске задерживали и сотрудников СМИ.

Поздно вечером 19 июня всех задержанных журналистов отпустили, также из отделений милиции отпустили нескольких активистов.

19 июня в стране закончился сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Выборы главы государства пройдут 9 августа.

18 июня был задержан потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард. Они были доставлены в департамент финансовых расследований комитета госконтроля на допрос. Следственные действия были связаны «с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов» в рамках уголовного дела по «Белгазпромбанку», который до недавнего времени возглавлял Виктор Бабарико. В банке проходили обыски и задержания. Сам Бабарико считает, что это «в большей степени политический заказ». Позже СМИ сообщали, что он и его сын водворены в СИЗО, а в доме Виктора Бабарико прошли обыски. По данным штаба политика, за выдвижение Бабарико было собрано 425 тыс. подписей. Кандидатам в президенты Беларуси для официальной регистрации необходимо собрать 100 тыс. подписей в свою поддержку.

После того как КГК официально объявил о задержании Бабарико, в центре Минска выстроилась многокилометровая живая цепь солидарности с оппозиционными кандидатами, пишет РБК, проезжающие машины сигналами поддерживают вышедших на улицы людей.

В предвыборном штабе Бабарико после его задержания заявили, что то, что «сейчас происходит с Виктором и Эдуардом, показывает, с каким цинизмом относится белорусское государство к своим гражданам».

Викто Бабарико – уже второй потенциальный участник выборов, задержанный в ходе избирательной кампании, напоминает РБК. Ранее в СИЗО был отправлен популярный блогер Сергей Тихановский.

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