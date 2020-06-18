В Беларуси задержали кандидата в президенты

Его и сына задержали, когда они поехали сдавать собранные подписи
Потенциальный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико и его сын Эдуард задержаны и доставлены в департамент финансовых расследований комитета госконтроля на допрос.
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