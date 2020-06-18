В Беларуси задержали кандидата в президенты

Потенциальный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико и его сын Эдуард задержаны и доставлены в департамент финансовых расследований комитета госконтроля на допрос.

По информации Еuroradio, сегодня утром они с сыном поехали сдавать очередную часть подписей и пропали – их телефоны оказались недоступны. Позже штаб потенциального кандидата в президенты сообщил, что они находятся в департаменте финансовых расследований комитета госконтроля, адвокатов туда не допускают, ссылаются на «учения» в здании.

Агентство телевизионных новостей телеканала «Беларусь 1» позже сообщило в Telegram, что они дают показания. Следственные действия связаны «с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов» в рамках уголовного дела по «Белгазпромбанку», который до недавнего времени возглавлял Виктор Бабарико. В банке проходили обыски и задержания. Сам Бабарико считает, что это «в большей степени политический заказ».

По данным штаба политика, уже собрано 425 тыс. подписей за выдвижение Бабарико кандидатом в президенты.

Sputnik Беларусь сообщает в Telegram, что в доме Виктора Бабарико проходят обыски. Официальной информации о процессуальном статусе Виктора и Эдуарда Бабарико пока нет.

Кандидатам в президенты Беларуси для официальной регистрации необходимо собрать 100 тыс. подписей в свою поддержку. Выборы в стране пройдут 9 августа.

Читайте также: Беларусь в августе выберет президента. Чем будут отличаться эти выборы от предыдущих?