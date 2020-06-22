За неделю число случаев коронавируса в Казахстане выросло почти на 40%

За неделю с 14 по 21 июня в Казахстане зарегистрировано 2 923 случая заболевания коронавируса с выраженными симптомами и 7 848 случаев заражения в целом, включая бессимптомных носителей. Общий недельный прирост составил 39,8%.

Больше всего новых случаев было выявлено в столице – 1 085, Карагандинской области – 1 058, Атырауской области – 706, Алматы – 686, Шымкенте – 573 и Западно-Казахстанской области - 556.

При этом лидерами прироста новых заболевших в процентном отношении за минувшую неделю стали Акмолинская область, где число выявленных случаев выросло на 144%, Северо-Казахстанская область (+114%), Костанайская область (+89,5%), Туркестанская область (+79,1%), Восточно-Казахстанская область (+69,3%), Павлодарская область (+57,5%) и Жамбылская область (+55,5%).

К концу минувшей недели в Алматы и столице возникли проблемы с тестированием на коронавирус. Горздравы не комментировали, как это скажется на уровне прироста в двух крупнейших городах, которые лидируют по общему числу заболевших.

На прошлой неделе Минздрав сообщил о 44 случаях смерти от коронавируса – это вдвое больше, чем за неделю до этого. В целом с 1 июня от коронавируса умерло 80 человек – это две трети всех смертельных случаев в стране, зарегистрированных с начала эпидемии.

В целом общее число случаев коронавируса в Казахстане к этому моменту достигло 27 541. При этом официальной считается цифра в 17 732 заболевших, поскольку с 3 июня Минздрав не включает в статистику бессимптомных пациентов с коронавирусом – их за это время было выявлено 9 809.