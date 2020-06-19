Прокурор запросил три года лишения свободы для Альнура Ильяшева

В пятницу в суде №2 Медеуского района Алматы продолжился суд над политическим активистом Альнуром Ильяшевым, которого обвиняют в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения. В связи с карантином весь процесс проходит онлайн, через приложение Zoom. В пятницу суд приступил к прениям сторон, во время которых прокурор Дастан Мырзагали попросил суд приговорить Ильяшева к трем годам лишения свободы.

Стороне защиты не удалось продолжить допрос эксперта Розы Акбаровой, она сослалась на проблемы со здоровьем. Адвокаты Ильяшева Таир Назханов, Виталий Воронов и Нурлан Рахманов просили судью Залину Махарадзе перенести процесс, так как считают Акбарову важным свидетелем "на экспертизе которой все строится". Судья не стала откладывать процесс.

Из-за жалоб на головокружение к Ильяшеву, находящемуся под арестом в следственном изоляторе, вызвали фельдшера, а судья объявила короткий перерыв. Вскоре Ильяшеву стало лучше.

Затем начался допрос политолога Досыма Сатпаева - по запросу адвоката Назханова он сделал экспертное заключение по постам Ильяшева в Facebook, за которые против него завели уголовное дело.

В суде Сатпаев подчеркнул, что критика одной политической партии не может быть приравнена к угрозе всему обществу, в том числе во время режима ЧП. Он также сослался на устав партии Нур Отан и указы Нурсултана Назарбаева в период его президентства.

«В Указе президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153 "О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан" есть статья 2, "Общие стандарты поведения". Там есть пункт 5 и подпункт 7. В последнем говорится следующее: "государственные служащие своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны общества, не допускать преследования за критику, использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения своей деятельности". Если исходить из этого Указа, любые финансовые нарушения или коррупционные преступления представителя власти, даже если он является членом партии Нур Отан, являются теми самыми действиями, которые дают обоснованный повод для критики со стороны общества. Следовательно, преследование автора ... идет вразрез с президентским Указом», - отметил Сатпаев.

Он убежден, что «критика в адрес любой политический партии, даже правящей или отдельных ее членов, не может приравниваться к угрозе всему общественному порядку даже в условиях ЧП».

«В рамках политической науки любая партия, правящая или не правящая, является лишь одним из субъектов политики. Более того, политическая партия - это лишь один из видов негосударственного политического института. Таких в Казахстане много: это могут быть и профсоюзы, и любители марок, экологи», - заметил политолог.

«Критика партии не является критикой всего народа, общества и государства. Это автоматически не может приравниваться к некой угрозе нацбезопасности стране, потому что партия Нур Отан не является олицетворением нацбезопасности страны. Ни в одной стране мира ни одна политическая партия не является синонимом национальной безопасности. Это абсурд. Критика партии не может привести к нарушению общественного порядка. Если критикуется партия, не значит, что есть угроза для всего общественного порядка. Критика партии ... не может нанести ущерб гражданам или обществу», - подчеркнул Сатпаев.

Он также отметил, что не знаком с публикациями эксперта Акбаровой, хотя его опыт составляет 23 года.

Адвокат Воронов, обращаясь к Сатпаеву, сказал, что "Акбарова вчера заявила, что в Казахстане ее (политологической науки - V) нет и в экспертизе указала источники исключительно российские".

"Это заявление Акбаровой может как раз говорить о том, что политологом она не является. С 1991 года в Казахстане появилось большое количество специалистов, подтвердивших PhD. В Казахстане есть академическая политологическая наука. К тому же, есть диссертационный совет, где защищают диссертации по политологии. В Казахстане есть исследования — я ссылался в экспертизе на политэнциклопедию, например. Я считаю утверждение Акбаровой непрофессиональным", - сказал Сатпаев.

Прокурор Дастан Мырзагали спросил у Сатпаева, есть ли у него лицензия, на что Сатпаев ответил, что у него есть диплом и он кандидат политических наук.

После допроса Сатпаева судья Махарадзе уточнила, хочет ли Ильяшев дать показания, но он отказался.

Затем судья отклонила ходатайство адвокатов о допросе свидетелей. Адвокат Назханов заметил, что вчера суд одобрил допрос. Ильяшев подчеркнул, что сегодня обеспечили явку свидетельницы защиты Аиды Альжановой.

«Хочу напоминить гражданке Махардзе о статье 418 Уголовно-процессуального кодекса — вынесение судьей заведомо неправосудного решения. Вы уже столько нарушений сделали за этот процесс, что я за вас переживаю. У Назарбаева коронавирус, что вы будете делать потом?», - сказал Ильяшев.

Прокурор Мырзагали заявил, что сторона защиты умышленно затягивает процесс, после чего суд приступил к допросу Ильяшева.

"Некое анонимное общественное объединение фигурирует, непонятно существует оно или нет. Я обращался, но оказалось, что нельзя такие вопросы задавать гособвинению. Поэтому я в недоумении, почему я так долго в тюрьме нахожусь. «В целях дестабилизации обстановки в Республике Казахстан», — это я обвинительный акт читаю. А что, что то поменялось? Да, я писал посты в фейсбук, но кому какой ущерб причинили? И самое главное — причем тут заведомо ложная информация? «Вина Ильяшева доказана следующими документами…». Где (в его постах - V) ложь?",- ответил Ильяшев на вопрос адвоката Рахманова.

Он добавил, что «партия Нур Отан вещает, что все хорошее благодаря им, а про плохое они не говорят».

«В том числе про коррупцию среди членов ее партии. Я считаю, что это неправильно и я высказываю свое мнеение об этом — это мое конституционное право. Мы вроде себя демократическим государством объявили», - добавил Ильяшев.

Он также заявил, что проверял факты, прежде чем писать посты. "Как юрист я понимаю, что это нужно. Прежде чем что-либо публиковать, надо брать за основу достоверные источники, перепроверять это. Во всех своих постах, где я делал какие-либо утверждения, я делал ссылки на публикации", - подчеркнул Ильяшев.

Адвокат Назханов спросил активиста о его посте под заголовком "Гора родила мышь". Ильяшев подчеркнул, что использовал в посте "смеющиеся смайлики", и не понимает, как этот пост мог привести к негативным последствиям.

Также он сказал о своем видеообращении к Нурсултану Назарбаеву.

"Я записал видеообращение, обратившись к гражданину Назарбаеву. Там где он говорил, чтобы люди несли деньги в региональные фонды, чтобы бороться с коронавирусом. Это само по себе нонсенс, когда у государства не оказывается денег на борьбу с эпидемией. Сколько денег мы получаем от природных ископаемых и экспорта? И у нас нет денег на карантинные меры?", - сказал Ильяшев.

Пост под заголовком "Нур Отан - партия жуликов и воров Ильяшев прокомментировал так: "Когда задерживают акимов разных уровней - это всегда член партии Нур Отан поэтому выходит, что партия Нур Отан - это партия воров? Причем я ссылаюсь на сайт Liter.kz".

Ильяшев также отметил, что эксперт Акбарова сделала экспертизу впопыхах и не могла приехать из столицы в Алматы 14 апреля - в день, когда было сделано экспертное заключение, потому что в стране действовал режим ЧП.

"17 апреля, меня задержали. 18 часов Акбарова она ехала на машине, сама говорит, потому что остановлено было движение по стране. Несется она 18 часов по трассе, я хотел спросить — сама она ехала или нет? Она говорила, что отметки получала, выходит она сама за рулем была. Вы представляете в каком интеллектуальном состоянии она была, если она сама 18 часов ехала?» , - сказал Ильяшев.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, его посты могут угрожать общественной безопасности "только в чьих-то фантазиях".

«Я не знаю на кого я повлиял постом - всего 81 лайк, 10 комментариев, 4 репоста. Я сомневаюсь, что на кого-то этот пост повлиял. Как мог пост с 81 лайком повлиять на страну с население 18 миллионов человек?», - сказал Ильяшев, когда его допрашивал уже прокурор Мырзагали.

Прокурор спросил Ильяшева, платят ли ему за написание постов, на что Ильяшев ответил отрицательно.

Адвокаты политактивиста в ходе изучения материалов уголовного дела напомнили о том, что в доме родителей полиция провела обыск уже после задержания подзащитного. Кроме того, по словам адвоката Рахманова, родным Ильяшева до сих пор не вернули технику, изъятую во время обыска.

После изучения материалов дела судья назначила прения сторон. Адвокат Воронов, сказав, что он не понимает "эту спешку" и заявил очередной отвод судье Махарадзе. Несмотря на это судья сказала, что дает пятнадцать минут на подготовку к прениям. Еще два отвода судье Махарадзе также были отклонены.

Ильяшев заявил, что на администрацию следственного изолятора, где его содержат под стражей, оказывают давление. "Я вижу, как людей заставляют бегать, чтобы вернуть меня на этот процесс. Я свою позицию сказал. Все, расход. Отвод будет в понедельник. Давайте отключайте», - сказал Ильяшев и ушел.

Судья Махарадзе заявила, что прения стоит продолжить, прокурор Мырзагали ее поддержал. Адвокаты возмутились, потому что отвод судьи Махарадзе не рассмотрели в связи с желанием их подзащитного ходатайствовать об отводе письменно.

«Распространение заведомо ложной информации может вызвать панику среди населения, привести к массовым беспорядкам. Вкратце напомню фабулу — следствием установлено, что распространенная информация в соцсети фейсбук Жетысуским судом была признана недостоверной. Несмотря на это, Ильяшев должных выводов не сделал. После объявления ЧП в целях дестабилизации обстановки через аккаунт в фейсбук опубликовал посты, направленные на формирование мнение о несостоятельности органов государственной власти", - сказал прокурор Мырзагали в ходе прений.

Он попросил лишить Ильяшева свободы на три года, отправив его в учреждение средней безопасности. Также он запросил для политактивиста пятилетний запрет заниматься публичной деятельностью, создавать политические партии и состоять в них.

Адвокаты заявили, что им необходимо подготовиться к прениям. Судья Махарадзе удовлетворила их просьбу.

Суд продолжится в понедельник.