50 пациентов с COVID-19 в столице находятся на ИВЛ – Кисикова

В провизорных и инфекционных стационарах столицы находятся 2 610 пациентов, 50 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова.

«На текущую дату в стационарах находятся 2 610 пациентов. В сравнении с предыдущей неделей отмечается увеличение в три раза. Из них 92% с пневмониями, осложненными коронавирусной инфекцией», - сообщила Кисикова.

Она напомнила, что с 12 июня за счет перепрофилирования больниц дополнительно развернута 821 койка в провизорных и инфекционных стационарах.

«Из числа пациентов, находящихся в стационаре, у 129 состояние стабильно тяжелое, 50 пациентов или 40% находятся на ИВЛ», - проинформировала она.

Кисикова также напомнила, что в городе функционирует 8 лабораторий, мощность которых – 5 тыс. исследований в сутки.

«Ежедневно проводится в пределах 4500-4700 тестов, имеются некоторые проблемы с лабораториями. С каждым руководителем лаборатории проводится определенная работа, вопросы решаются. Также продолжается работа по увеличению количества тестов», - добавила глава управления общественного здравоохранения, отметив, что в данный момент еще прорабатываются вопросы по увеличению проведения компьютерной томографии в республиканских центрах, у которых есть данные аппараты.

17 июня на брифинге Кисикова сообщала о 1711 пациентах, находящихся в инфекционных и провизорных стационарах, заявляя, что занято 90% от коечной мощности. При этом в реанимациях находилось на тот момент, по ее словам, 80 человек.

Отметим, что только за последние 5 дней в столице КВИ выявлена у 900 человек, а за неделю число больных увеличилось на 1 085 человек.