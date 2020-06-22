В Алматы на месте блокпостов установят экопосты

В Алматы планируют установить экопосты на местах блокпостов, а также запустят мобильные лаборатории для замеров газовых выхлопов, сообщает Sputnik Казахстан .

«Планируем запустить экопосты на местах, где у нас стояли блокпосты, которые работали во время карантина», - сказала в ходе брифинга глава управления зеленой экономики города Наталья Ливинская.

А в вузах, школах, бизнес-центрах и в госучреждениях установят экобоксы, будет организован приема макулатуры, пластиковых отходов и стеклотары, отметила глава управления. А по городу будут передвигаться мобильные лаборатории и замерять выхлопные газы – их запустить планируется в скором времени.

«Также планируется увеличить на 28 километров длину велодорожек, собираемся увеличивать выделенные полосы для общественного транспорта», - добавила Ливинская.

При этом она уточнила, что все эти проекты планируется обсудить с экспертным сообществом. По ее словам, создана рабочая группа, куда вошли «экологические ассоциации, ученные, заинтересованные жители и другие».

Ливинская заявила, что большая часть загрязнения воздуха происходит от транспорта, и это доказал период карантина: показатели ПДК снизились с постоянных пяти до двух, снизились также показатели и по отдельным веществам, например фенола – в 60 раз, диоксида азота – в два раза. Она напомнила, что с прошлой недели запущено информирование горожан о качестве воздуха в различных частях города на LED-экранах. Показатели обновляются автоматически с ближайших датчиков. Сейчас работает 26 датчиков, за летний период планируется увеличить их до 36-ти.

В целом, как сообщила Ливинская, разрабатывается комплексный план мероприятий по улучшению состояния атмосферного воздуха в Алматы на 2020-2025 годы. К 2022 году власти города ожидают снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 123 до 94 тыс. тонн, а к 2025 году, с учетом перевода ТЭЦ-2 на газ, планируется сократить выбросы до 48,4 тыс. тонн от всех источников загрязнения.