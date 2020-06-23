В шести городах Костанайской области жителям запретили выходить из дома на предстоящих выходных

В частности, приостановлена деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности (за исключением дежурных групп), запрещена работа спортивных комплексов (кружков, секций и других), за исключением тренировок на открытом воздухе группами до 20 человек, объекты общественного питания этот период будут работать только на вынос и доставку.

Вместе с тем с 00:00 часов 27 июня до 00:00 часов 28 июня на территории городов Костанай, Рудный, Житикара, Лисаковск, Аркалык, Тобыл устанавливается запрет на выход жителей из дома. Выходить можно только на работу, в больницу, за лекарствами, за продуктами и товарами первой необходимости в ближайшие от места проживания или работы аптеки и магазины, на дачу (только на личном транспорте), чтобы вынести мусор или выгулять животное, а также для поездок по уходу за больными и престарелыми лицами, требующих постоянного ухода.

Запрещены все виды игровой и развлекательной деятельности на территории указанных городов, приостанавливается работа городского общественного транспорта (кроме общественного транспорта в городе Рудном), в том числе дачных маршрутов, приостанавливается деятельность всех торговых объектов и рынков, за исключением реализующих продукты питания, а также будут закрыты парки, скверы, набережные, пляжи и базы отдыха, точки питания в этих местах.